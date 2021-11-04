Путін хотів у НАТО на початку свого правління, — колишній генсек НАТО Джордж Робертсон

Джордж Робертсон нагадав, що Володимир Путін не хотів, щоб Росія чекала своєї черги на вступ до НАТО разом з іншими "незначними країнами".

Путін хотів, щоб Росія приєдналася до НАТО, але був проти того, щоб країна проходила стандартну процедуру подачі заявки і чекала на свою чергу "з багатьма іншими малозначними країнами". Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву колишнього генсекретаря альянсу Джорджа Робертсона.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Джордж Робертсон, у минулому міністр оборони Великобританії, який у період 1999-2003 років очолював Північноатлантичний альянс, стверджує, що під час їхньої першої зустрічі Путін недвозначно висловився про те, що Росія має бути частиною західної світової спільноти. "Вони хотіли бути частиною безпечного та процвітаючого Заходу", — згадує колишній генсек НАТО.

Та зустріч із Путіним відбулася у 2000 році. За словами Робертсона, російський президент спитав: "Коли ви запросите нас до НАТО?" На що Робертсон відповів, мовляв, ми не запрошуємо людей туди, і що для вступу необхідно подати заявку. Після цього нещодавно призначений наступник Бориса Єльцина відповів, що Росія "не стоїть в одному ряду з багатьма малозначними країнами".

Понад 20 років тому, незадовго до своєї першої з численних інавгурацій президент Росії в інтерв'ю зазначив, що не виключає приєднання РФ до НАТО, якщо з позицією Росії погоджуватимуться як з позицією рівноправного партнера. Також він сказав, що не бачить у НАТО ворога, а сама Росія є частиною європейської культури. "Не можу уявити свою країну в ізоляції від Європи та того, що часто називають цивілізованим світом".

Нагадаємо, що нещодавно прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав потенційний вступ України до НАТО "найгіршим сценарієм для Росії", і що розширення альянсу за рахунок Києва йде врозріз із російськими національними інтересами. Більше того, Пєсков пригрозив Україні активними заходами, якщо країна все ж таки вирішить вступити до НАТО. За його словами, такий сценарій розвитку подій "виходить за червоні лінії національних інтересів РФ", що може підштовхнути Росію до активних заходів щодо організації власної безпеки.