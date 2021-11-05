Снимавшая репортажи о вспышке COVID-19 в Китае журналистка находится при смерти в тюрьме (фото)

Протестуя против незаконного заключения, Чжан Чжань объявила голодовку. Несмотря на то, что охранники принудительно кормили ее через зонд, сейчас девушка весит меньше 40 кг.

Китайская журналистка Чжан Чжань, которую приговорили к 4 годам тюрьмы за освещение вспышки коронавируса в Ухане, находится в критическом состоянии. После объявления голодовки ее состояние ухудшилось и она близка к смерти. Об этом информирует The Guardian.

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Брат журналистки Чжан Цзюй опубликовал твит, в котором говорится что сейчас его сестра весит меньше 40 кг, и она может не пережить эту зиму. Он сказал, что Чжан теперь не может ходить или даже поднимать голову без посторонней помощи.

"Я надеюсь, что мир помнит, какой она была раньше", — написал он, ранее рассказав журналистам, что он и его семья уговаривали Чжань прекратить голодовку.

Что известно о Чжан Чжань?

Журналистку официально засудили "за нарушение общественного порядка и создание проблемных ситуаций". Она была задержана полицией после того, как в своем блоге выступила с критикой действий властей в отношении противодействия распространению СOVID-19.

В тюрьме в знак протеста Чжань начала голодовку, однако охранники принудительно кормили ее через зонд, приковав руки наручниками.

"На ней была толстая пижама с поясом на талии, ее левая рука была прикована спереди, а правая – сзади. Она сказала, что ей недавно вставили желудочный зонд, и поскольку она хотела его вытащить, ее насильно удерживали", — рассказал адвокат журналистки после посещения ее в тюрьме. Он также сообщил, что у нее болит во рту, горле и желудке, после того как ей вставляли трубку для кормления, и это может привести к воспалению.

Активисты организации Amnesty International призвали правительство Китая немедленно освободить Чжань, чтобы спасти ей жизнь.

[ + – ] Активист держит плакаты в поддержку китайской журналистки Чжан Чжань

"Она всего лишь выполняла свои обязанности репортера, и ее никогда не следовало задерживать, не говоря уже о четырехлетнем тюремном заключении. Если Чжан Чжань умрет в тюрьме, ее кровь будет на руках китайского правительства", — заявила представитель Amnesty Гвен Ли.

Ранее Фокус писал о том, что глава миссии по расследованию происхождения коронавируса Всемирной организации здравоохранения Бен Эмбарек заявил, что вероятным "нулевым пациентом" болезни мог стать сотрудник лаборатории в китайском Ухане, который заразился от летучей мыши.