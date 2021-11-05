Журналістка, яка знімала репортажі про спалах COVID-19 у Китаї, перебуває при смерті у в'язниці (фото)

Протестуючи проти незаконного ув'язнення, Чжан Чжань оголосила голодування. Незважаючи на те, що охоронці примусово годували її через зонд, дівчина важить менше 40 кг.

Китайська журналістка Чжан Чжань, яку засудили до 4 років ув'язнення за висвітлення спалаху коронавірусу в Ухані, перебуває в критичному стані. Після оголошення голодування її стан погіршився, і воно близьке до смерті. Про це повідомляє The Guardian.

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Брат журналістки Чжан Цзюй опублікував твіт, у якому йдеться про те, що зараз його сестра важить менше 40 кг, і вона може не пережити цю зиму. Він сказав, що Чжан тепер не може ходити чи навіть піднімати голову без сторонньої допомоги.

"Я сподіваюся, що світ пам'ятає, якою вона була раніше", — написав він, раніше розповівши журналістам, що він і його родина вмовляли Чжань припинити голодування.

Що відомо про Чжан Чжань?

Журналістку офіційно засудили "за порушення громадського порядку та створення проблемних ситуацій". Вона була затримана поліцією після того, як у своєму блозі виступила з критикою дій влади щодо протидії розповсюдженню СOVID-19.

У в'язниці на знак протесту Чжань почала голодування, проте охоронці примусово годували її через зонд, прикувши руки кайданками.

"На ній була товста піжама з поясом на талії, її ліва рука була прикута спереду, а права — ззаду. Вона сказала, що їй нещодавно вставили шлунковий зонд, і оскільки вона хотіла його витягнути, її насильно утримували", — розповів адвокат журналістки після відвідування її у в'язниці. Він також повідомив, що в неї болить у роті, горлі та шлунку, після того як їй вставляли трубку для годування, і це може призвести до запалення.

Активісти організації Amnesty International закликали уряд Китаю негайно звільнити Чжань, щоб урятувати їй життя.

[ + – ] Активіст тримає плакати на підтримку китайської журналістки Чжан Чжань

"Вона лише виконувала свої обов'язки репортера, і її ніколи не слід було затримувати, не кажучи вже про чотирирічне ув'язнення. Якщо Чжан Чжань помре у в'язниці, її кров буде на руках китайського уряду", — заявила представниця Amnesty Гвен Лі.

Раніше Фокус писав про те, що глава місії з розслідування походження коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я Бен Ембарек заявив, що ймовірним "нульовим пацієнтом" хвороби міг стати співробітник лабораторії в китайському Ухані, який заразився від кажана.