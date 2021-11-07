Атаковали с помощью дронов. В Ираке совершено покушение на премьер-министра

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми пережил покушение на свою жизнь, атаку осуществили с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Дроны были нацелены на резиденцию Мустафы аль-Казыми рано утром в воскресенье, 7 ноября. Иракские официальные лица заявили, что премьер не пострадал. В результате атаки двух беспилотников получили ранения 7 охранников аль-Казыми. Покушение на жизнь премьер-министра Ирака произошло на фоне повышения напряженности в стране после того, как поддерживаемые Ираном ополченцы отказались признать результаты парламентских выборов в прошлом месяце, сообщает Associated Press.

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"Слава Богу, со мной все в порядке", — после нападения написал в Twitter Мустафа аль-Казыми.

В заявлении правительства говорится, что дроны со взрывчаткой были направлены на дом аль-Казыми, который находится в Зеленой зоне, где размещены иностранные посольства и правительственные учреждения.

Нападение произошло на фоне противостояния между силами безопасности Ирака и сторонниками проиранских шиитских ополченцев, которые протестуют уже почти месяц в Багдаде из-за того, что они не признают результаты парламентских выборов в Ираке, на которых они потеряли около двух третей своих мест.

В пятницу, 5 ноября, протестующие попытались проникнуть в Зеленую зону, но силовики применили слезоточивый газ и оружие. В результате перестрелки погиб один из протестующих. Некоторые лидеры самых мощных группировок ополченцев, лояльных Ирану, открыто обвинили аль-Казыми в пятничных столкновениях и смерти протестующего.

[ + – ] Протесты в Ираке Фото: aljazeera.com

54-летний аль-Казыми был главой разведки Ирака, прежде чем стал премьер-министром этой страны в мае прошлого года.

США решительно осудили нападение на премьер-министра Ирака, назвав инцидент террористическим актом. Штаты, Совет Безопасности ООН и другие страны высоко оценили выборы 10 октября, которые в основном прошли без насилия. Но после голосования сторонники ополченцев разбили палатки возле Зеленой зоны, отвергая результаты выборов и угрожая насилием, если их требования о пересчете голосов не будут выполнены.

Противостояние со сторонниками ополченцев усилило напряженность, которая может перерасти в насилие и поставить под угрозу вновь обретенную относительную стабильность Ирака, пишет Associated Press.

Напоминаем, что Ирак купит у Турции дирижабли и аэростаты, с помощью которых можно будет проводить разведку и наблюдение.