Атакували за допомогою дронів. В Іраку вчинено замах на прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казімі пережив замах на своє життя, атаку здійснили за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Дрони були націлені на резиденцію Мустафи аль-Казим рано вранці в неділю, 7 листопада. Іракські офіційні особи заявили, що прем’єр не постраждав. Внаслідок атаки двох безпілотників отримали поранення 7 охоронців аль-Казими. Замах на життя прем'єр-міністра Іраку стався на тлі підвищення напруженості в країні після того, як ополченці, які підтримуються Іраном, відмовилися визнати результати парламентських виборів минулого місяця, повідомляє Associated Press.

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"Слава Богу, зі мною все гаразд", — після нападу написав у Twitter Мустафа аль-Казіми.

У заяві уряду йдеться, що дрони з вибухівкою були направлені на будинок аль-Казімі, який знаходиться у Зеленій зоні, де розміщені іноземні посольства та урядові установи.

Напад стався на тлі протистояння між силами безпеки Іраку та прихильниками проіранських шиїтських ополченців, які протестують уже майже місяць у Багдаді через те, що вони не визнають результатів парламентських виборів в Іраку, на яких вони втратили близько двох третин своїх місць.

У п'ятницю, 5 листопада, протестувальники спробували проникнути в Зелену зону, але силовики застосували сльозогінний газ та зброю. Внаслідок перестрілки загинув один із протестувальників. Деякі лідери найпотужніших угруповань ополченців, лояльних до Ірану, відкрито звинуватили аль-Казим у п'ятничних зіткненнях і смерті протестувальника.

[ + – ] Протести в Іраку Фото: aljazeera.com

54-річний аль-Казим був головою розвідки Іраку, перш ніж став прем'єр-міністром цієї країни в травні минулого року.

США рішуче засудили напад на прем’єр-міністра Іраку, назвавши інцидент терористичним актом. Штати, Рада Безпеки ООН та інші країни високо оцінили вибори 10 жовтня, які здебільшого пройшли без насильства. Але після голосування прихильники ополченців розбили намети біля Зеленої зони, відкидаючи результати виборів та погрожуючи насильством, якщо їхні вимоги щодо перерахунку голосів не будуть виконані.

Протистояння з прихильниками ополченців посилило напруженість, яка може перерости в насильство і поставити під загрозу відновлену відносну стабільність Іраку, пише Associated Press.

Нагадуємо, що Ірак купить у Туреччині дирижаблі та аеростати, за допомогою яких можна буде проводити розвідку та спостереження.