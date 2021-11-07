Украинские туристы застряли в Турции из-за суицида товарища

В украинском консульстве сообщили, что в данном случае помощь не предусмотрена законом.

Украинские туристы застряли в Турции с середины октября из-за самоубийства их товарища, с которым планировался поход по Ликийской тропе в Анталии. Расследование до сих пор не окончено, из-за этого украинцев не выпускают из страны, сообщила в Facebook одна из членов группы Ирина Громыко.

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По ее словам, украинские туристы из Ровно, Киева и Запорожья 15 октября прибыли в Анталию чтобы отправиться в поход. Но спустя пару дней их сопутешественник покончил жизнь самоубийством. В связи с трагедией были допросы и суд, который установил запрет на выезд из страны для семи украинцев.

Женщина утверждает, что у непосредственного свидетеля трагедии, который не входил в состав группы, не взяли ни показаний, ни контактов. Тело погибшего отправили в Украину и захоронили 22 октября.

Туристы не смогли вылететь по своим билетам, потому что стоит ID-запрет. Когда будет окончание следствия — неизвестно, хотя правоохранители обещали сначала завершить его через неделю, потом через две, а сейчас и вовсе все затянулось на неясные сроки.

Украинцы жалуются, что у них заканчиваются деньги, а дома возникла угроза потери рабочих мест.

Консульство Украины в Анталии ответило туристам, что в данном случае помощь не предусмотрена законодательством и они не могут влиять на действия турецкой стороны.

Другая участница группы Виктория Скрипка (Зинчук) рассказала, что местные украинские мигранты помогли туристам с поиском более дешевого жилья и нашли человека, который согласился быть переводчиком в суде.

Украинцы решили через Facebook просить о помощи и содействии их возвращению домой.

Ранее сообщалось, как украинские туристы застряли в турецком аэропорту из-за отсутствия электричества.