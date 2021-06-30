"Без воды и пищи": украинские туристы застряли в аэропорту Турции из-за отсутствия электричества

Один из пострадавших рассказал, что в здании находятся уже сотни людей. А прилетающие туристы не могут покинуть аэропорт, поскольку не работает паспортный контроль.

Из турецкого аэропорта "Миляс-Бодрум" с 13:30 не отправляются международные рейсы, в том числе задерживаются, как минимум, два рейса в Украину. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Причина задержки рейсов в аэропорту Бодрума – отключение электричества. Когда авария будет устранена, неизвестно.

На данный момент в аэропорту задержаны уже на несколько часов два рейса в "Борисполь". Самолет авиакомпании SkyUp ожидается в 02:17 1 июля, а Azur Air – в 03:12.

Украинец Тимур Левчук написал в Facebook, что их привезли в аэропорт Бодрума, несмотря на то, что он не работает как минимум с 11 утра. Сказали, что электричества нет из-за пожара на электростанции.

"Здесь сидят уже сотни людей без воды и пищи. Когда будет свет, и мы сможем вылететь, пока неизвестно", – написал Левчук.

"21:38 света нет, на улице темно. Пассажиры, которые прилетают в Бодрум, не могут выйти из аэропорта, так как не могут пройти паспортный контроль", – добавил он.

Турецкие СМИ сообщают, что возник пожар в кабелях на вертодромном участке аэропорта "Миляс-Бодрум", повреждены кабели и трансформатор. Технические бригады приступили к ремонту системы, поврежденной пожаром. Хотя ожидается, что неисправность будет устранена в течение дня, было объявлено, что самолеты, которые планируют приземлиться в аэропорту "Миляс-Бодрум", были перенаправлены в аэропорты Измира и Даламана.

Напомним, пассажиров в аэропорту Харькова не пустили на борт самолета авиакомпании SkyUp, и воздушное судно без них вылетело в Турцию. Как рассказала одна из пассажирок, их не пустили на борт самолета из-за нехватки мест в салоне: авиаперевозчик продал 210 билетов на рейс, а в самолете всего 189 мест.

В Борисполе десятки пассажиров опоздали на рейс в Турцию. Среди опоздавших была экс-звезда шоу "Орел и решка" Яна Метелкина, которая обвинила авиакомпанию МАУ в халатности.