"Без води та їжі": українські туристи застрягли в аеропорту Туреччини через відсутність електрики

Один з постраждалих розповів, що в будівлі перебувають уже сотні людей. А по прильоту туристи не можуть покинути аеропорт, оскільки не працює паспортний контроль.

З турецького аеропорту "Міляс-Бодрум" з 13:30 не відправляються міжнародні рейси, у тому числі затримуються, як мінімум, два рейси до України. Про це свідчить онлайн-табло аеропорту.

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Причина затримки рейсів в аеропорту Бодрума — вимкнення електрики. Коли аварія буде усунута, невідомо.

Наразі в аеропорту затримані вже на кілька годин два рейси в "Бориспіль". Літак авіакомпанії SkyUp очікується о 02:17 1 липня, а Azur Air — о 3:12.

Українець Тимур Левчук написав у Facebook, що їх привезли в аеропорт Бодрума, незважаючи на те, що він не працює як мінімум з 11 ранку. Сказали, що електрики немає через пожежу на електростанції.

"Тут сидять уже сотні людей без води та їжі. Коли буде світло, і ми зможемо вилетіти, поки невідомо", — написав Левчук.

"21:38 світла немає, на вулиці темно. Пасажири, які прилітають у Бодрум, не можуть вийти з аеропорту, адже не можуть пройти паспортний контроль", — додав він.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що виникла пожежа в кабелях на вертодромній дільниці аеропорту "Міляс-Бодрум", пошкоджені кабелі і трансформатор. Технічні бригади приступили до ремонту системи, пошкодженої пожежею. Хоча очікується, що несправність буде усунена протягом дня, було оголошено, що літаки, які планують приземлитися в аеропорту "Міляс-Бодрум", були перенаправлені в аеропорти Ізміра і Даламана.

Нагадаємо, пасажирів в аеропорту Харкова не пустили на борт літака авіакомпанії SkyUp, і повітряне судно без них вилетіло до Туреччини. Як розповіла одна з пасажирок, їх не пустили на борт літака через брак місць у салоні: авіаперевізник продав 210 квитків на рейс, а в літаку всього 189 місць.

У Борисполі десятки пасажирів запізнилися на рейс до Туреччини. Серед тих, хто запізнився, була ексзірка шоу "Орел і решка" Яна Метьолкіна, яка звинуватила авіакомпанію МАУ в недбалості.