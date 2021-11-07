В Греции антивакцинаторы дали взятки за введение физраствора, а получили настоящую прививку

Представители медицины требовали 400 евро за услугу, которую на самом деле не оказали.

В Греции антивакцинаторы дали врачам взятки, чтобы им укололи физраствор вместо препарата от коронавируса — это позволило бы оформить поддельный документ о вакцинации. Однако медработники ввели этим людям настоящую вакцину, боясь ответственности перед государством, сообщает Keep Talking Greece.

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За один такой укол врачи и медсестры требовали 400 евро. Деньги медработники охотно брали, однако прививали антивакцинаторов вовсе не "водой", как договаривались, а настоящим препаратом. По сообщениям СМИ, в таких сделках участвовали от 100 до 200 центров вакцинации (из 2000) и около 300 медработников. Согласно подсчетам, более 100 тысяч граждан получили поддельные свидетельства о вакцинации незаконными методами.

Антивакцинаторы могут проверить, какую на самом деле получили прививку, если сдадут тест на антитела. Наличие в анализе этих антител будет считаться нарушением со стороны врачей, которые провели медицинское лечение без согласия пациента. Но смогут ли антивакцинаторы подать в суд в этом случае, ведь им тоже придется признать, что они нарушили закон и дали взятку.

В Греции, как и во многих странах, действуют ограничения для граждан без прививки от COVID-19.

Как известно, противников вакцинации от коронавируса хватает и в Украине. Недавно их представители заблокировали улицы в Киеве, устроив митинг.

Напомним, что в Офисе генпрокурора пригрозили украинцам приговорами в случае, если будет обнаружен поддельный сертификат о вакцинации.