У Греції антивакцинатори дали хабарі за введення фізрозчину, а отримали справжнє щеплення

Представники медицини вимагали 400 євро за послугу, яку насправді не надали.

У Греції антивакцинатори дали лікарям хабарі, щоб їм вкололи фізрозчин замість препарату від коронавірусу — це б допомогло оформити підроблений документ про вакцинацію. Проте медпрацівники ввели цим людям справжню вакцину, боячись відповідальності перед державою, повідомляє Keep Talking Greece.

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За один такий укол лікарі та медсестри вимагали 400 євро. Гроші медпрацівники охоче брали, однак щеплювали антивакцинаторів зовсім не "водою", як домовлялися, а справжнім препаратом. За повідомленнями ЗМІ, у таких угодах брали участь від 100 до 200 центрів вакцинації (з 2000) та близько 300 медпрацівників. За підрахунками, понад 100 тисяч громадян отримали підроблені свідоцтва про вакцинацію незаконними методами.

Антивакцинатори можуть перевірити, яке насправді отримали щеплення, якщо здадуть тест на антитіла. Наявність у аналізі цих антитіл вважатиметься порушенням із боку лікарів, які провели медичне лікування без згоди пацієнта. Але чи зможуть антивакцинатори подати до суду у цьому випадку, адже їм також доведеться визнати, що вони порушили закон і дали хабар.

У Греції, як і в багатьох країнах, діють обмеження для громадян без щеплення від COVID-19.

Як відомо, супротивників вакцинації від коронавірусу вистачає і в Україні. Нещодавно їхні представники заблокували вулиці у Києві, влаштувавши мітинг.

Нагадаємо, що в Офісі генпрокурора пригрозили українцям вироками у разі, якщо буде виявлено підроблений сертифікат щодо вакцинації.