За репосты в соцсети. В РФ впервые оштрафовали физлицо за отсутствие маркировки "СМИ-иноагент"

На правозащитника Льва Пономарева завели дело, поскольку у него в Facebook нашли более 20 постов без соответствующей фразы. Теперь он должен заплатить 10 тыс. рублей.

80-летний правозащитник Лев Пономарев оштрафован за то, что размещал на своих страницах в соцсетях посты других авторов без маркировки "физлицо — СМИ-иноагент". Об этом сообщает РБК.

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Лев Пономарев, внесенный в реестр иноагентов был оштрафован на 10 тыс. руб. Он говорит, что собирается обжаловать это решение. "Не постеснялись написать совершенно неграмотную фразу, что Лев Пономарев — СМИ-иноагент", — сказал 80-летний правозащитник, назвав такую формулировку "нелепой грамматической конструкцией". Он хотел бы, чтобы на это обратили внимание лингвисты и другие специалисты.

В чем Пономарева обвиняет "Роскомнадзор"?

Сообщается, что штраф был выписан за репосты Пономарева в соцсетях, в которых он не указал, что как физическое лицо находится в "реестре иностранных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента".

По словам правозащитника, когда он публикует материалы, в них всегда указывает, что статья написана СМИ-иноагентом, а когда репостит чужие публикации, то просто нажимает кнопку. "Зачем писать, что перепост сделан иноагентом — я понятия не имею", — задается правозащитник риторическим вопросом.

Роскомнадзор в октябре завел на Пономарева дело, поводом чему послужило то, что более чем в 20 постах в Facebook у него не было соответствующей фразы о том, что он "иноагент". Также Пономарев разместил 13 постов без маркировки в Twitter и два — в Instagram.

Кто такой Лев Пономарев?

Лев Пономарев — бывший депутат Госдумы первого созыва 1994—1995 гг, известен своей правозащитной деятельностью, он член Московской Хельсинкской группы (МХГ) с 1996 года. Руководил правозащитной организацией "За права человека", а также основал движение "В защиту прав заключенных". Обе эти организации Минюст России включил в реестр НКО — иноагентов.

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