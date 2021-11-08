За репости в соцмережі. У РФ вперше оштрафували фізособу за відсутність маркування "ЗМІ-іноагент"

Щодо правозахисника Лева Пономарьова порушили справу, оскільки в нього у Facebook знайшли понад 20 постів без відповідної фрази. Тепер він має заплатити 10 тис. рублів.

80-річного правозахисника Лева Пономарьова оштрафували за те, що він розміщував на своїх сторінках у соцмережах пости інших авторів без маркування "фізособа — ЗМІ-іноагент". Про це повідомляє РБК.

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Лев Пономарьов, внесений до реєстру іноагентів, був оштрафований на 10 тис. руб. Він каже, що має намір оскаржити це рішення. "Не посоромилися написати абсолютно неписьменну фразу, що Лев Пономарьов — ЗМІ-іноагент", — сказав 80-річний правозахисник, назвавши таке формулювання "безглуздою граматичною конструкцією". Він хотів би, щоб на це звернули увагу лінгвісти та інші спеціалісти.

У чому Пономарьова звинувачує "Роскомнагляд"?

Повідомляється, що штраф було виписано за репости Пономарьова в соцмережах, у яких він не вказав, що як фізична особа перебуває в "реєстрі іноземних ЗМІ, що виконують функції іноземного агента".

За словами правозахисника, коли він публікує матеріали, у них завжди вказує, що стаття написана ЗМІ-іноагентом, а коли репостить чужі публікації, то просто натискає кнопку. "Навіщо писати, що перепост зроблений іноагентом — я гадки не маю", — задається правозахисник риторичним питанням.

Роскомнагляд у жовтні завів на Пономарьова справу, приводом чого стало те, що у понад 20 постах у Facebook у нього не було відповідної фрази про те, що він "іноагент". Також Пономарьов розмістив 13 постів без маркування у Twitter і два — в Instagram.

Хто такий Лев Пономарьов?

Лев Пономарьов — колишній депутат Держдуми першого скликання 1994-1995 рр., відомий своєю правозахисною діяльністю, він член Московської Гельсінської групи (МГГ) з 1996 року. Керував правозахисною організацією "За права людини", а також започаткував рух "На захист прав ув'язнених". Обидві ці організації Мін'юст Росії включило до реєстру НКО — іноагентів.

Раніше Фокус повідомляв, що Слідчий комітет РФ у масовому порядку заводить кримінальні справи проти українських військових та влади. Робиться це, аби в Путіна виникло відчуття, ніби служба не спить і протистоїть ворогові.