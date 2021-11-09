В России медиахолдинг "Россия сегодня" запретил называть "Талибан" запрещенной организацией

Журналисты МИА "Россия сегодня" получили письмо от руководства с указанием упоминать "Талибан" с новой приставкой.

Сотрудникам международного информационного агентства "Россия сегодня" запретили называть "Талибан" запрещенной в России организацией. Об этом сообщил проект "Осторожно, новости".

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О нововведениях сообщено в письме руководителя одного из подразделений МИА, которое было адресовано подчиненным.

"Коллеги, с сегодняшнего дня перестаем давать "Талибан" как запрещенную в России организацию. Пишем со звездочкой "Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность", — говорится в тексте письма.

Получение такого указания подтвердил проекту "Можем объяснить" сотрудник РИА Новости.

Сайт РИА Новости, который входит в МИА "Россия сегодня", уже опубликовал пост с новой формулировкой. Новые правила заработали и на телеканале RT — новую формулировку заметили в одном из сообщений.

Ранее в сообщениях проектов МИА "Россия сегодня" при описании "Талибана" использовали формулировку "Запрещенная в России террористическая организация".

В октябре глава Кремля Владимир Путин сообщал, что "Талибан" пора исключать из списка террористов в России, но это сначала должен сделать Совет безопасности ООН. Пока "Талибан" числится в списке организаций, объявленных в России террористическими.

Отмечается, что с подобной просьбой не обозначать "Талибан" запрещенной террористической организацией в РФ руководство сайта РИА Новости уже обращалось к сотрудникам в 2018 году.

"Талибан" был запрещен в России и признан террористической организацией в 2003 году решением Верховного суда РФ.

Напомним, что в октябре российские власти официально встретились с представителями радикального исламистского движения "Талибан" и призвали международное сообщество помочь урегулировать положение в Афганистане.