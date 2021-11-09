У Росії медіахолдинг "Росія сьогодні" заборонив називати "Талібан" забороненою організацією

Журналісти МІА "Росія сьогодні" отримали листа від керівництва із зазначенням згадувати "Талібан" з новим уточненням.

Співробітникам міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" заборонили називати "Талібан" забороненою в Росії організацією. Про це повідомив проєкт "Обережно, новини".

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Про нововведення повідомлено у листі керівника одного з підрозділів МІА, який був адресований підлеглим.

"Колеги, від сьогодні перестаємо подавати "Талібан" як заборонену в Росії організацію. Пишемо із зірочкою "Організація знаходиться під санкціями ООН за терористичну діяльність", — йдеться в тексті листа.

Отримання такої вказівки підтвердив проект "Можемо пояснити" співробітник РІА Новини.

Сайт РІА Новини, який входить до МІА "Росія сьогодні", вже опублікував пост із новим формулюванням. Нові правила запрацювали і на телеканалі RT – нове формулювання помітили в одному із повідомлень.

Раніше у повідомленнях проектів МІА "Росія сьогодні" в описі "Талібану" використали формулювання "Заборонена в Росії терористична організація".

У жовтні глава Кремля Володимир Путін повідомляв, що "Талібан" настав час виключати зі списку терористів у Росії, але це спочатку має зробити Рада безпеки ООН. Поки що "Талібан" є у списку організацій, оголошених у Росії терористичними.

Зазначається, що з таким проханням не позначати "Талібан" забороненою терористичною організацією в РФ керівництво сайту РІА Новини вже зверталося до співробітників у 2018 році.

"Талібан" був заборонений у Росії та визнаний терористичною організацією у 2003 році рішенням Верховного суду РФ.

Нагадаємо, що в жовтні російська влада офіційно зустрілася з представниками радикального руху ісламізму "Талібан" і закликала міжнародну спільноту допомогти врегулювати становище в Афганістані.