Актрису Елену Сафонову госпитализировали с переломами после ДТП в Москве (видео)

Актриса получали переломы ребер, надколенника и несколько ушибов. Врачи доставили ее в НИИ им. Склифосовского.

В среду, 10 ноября, в Москве актриса Елена Сафонова, сыгравшая главною героиню сериала "Зимняя вишня", попала в ДТП и была госпитализирована с переломами. Об этом сообщает 360tv.

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Отмечается, что авария произошла на проспекте Мира в центре российской столицы. С переломом ребер, надколенника и несколькими другими переломами и ушибами артистку доставили в НИИ им. Склифосовского.

Сафонова находилась за рулем Hyundai. По предварительной версии, водитель автомобиля BMW не соблюдал правила, что и вылилось в ДТП, о чем свидетельствует запись видеорегистратора. Известно, что травмы получила и потенциальная виновница аварии.

Кто такая Елена Сафонова?

Советской и российской актрисе Елене Сафоновой 63 года, она состоит в "Союзе кинематографистов РФ" и носит звание заслуженной артистки страны. Широкую известна ей принесла роль в сериале "Зимняя вишня" 1985 года, в период 1992-1997 гг. актриса проживала во Франции, где снялась в нескольких фильмах.

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