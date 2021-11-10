Актрису Олену Сафонову госпіталізували з переломами після ДТП у Москві (відео)

Актриса отримала переломи ребер, надколінка та кілька забитих місць. Лікарі доставили її до НДІ ім. Скліфосовського.

У середу, 10 листопада, в Москві актриса Олена Сафонова, яка зіграла головну героїню серіалу "Зимова вишня", потрапила в ДТП та була госпіталізована з переломами. Про це повідомляє 360TV.

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Наголошується, що аварія сталася на проспекті Миру в центрі російської столиці. З переломом ребер, надколінка та кількома іншими переломами і забоями артистку доставили до НДІ ім. Скліфосовського.

Сафонова була за кермом Hyundai. За попередньою версією, водій автомобіля BMW не дотримувався правил, що й вилилося в ДТП, про що свідчить запис відеореєстратора. Відомо, що травми отримала і потенційна винуватиця аварії.

Хто така Олена Сафонова?

Радянській та російській актрисі Олені Сафоновій 63 роки, вона перебуває в "Союзі кінематографістів РФ" і носить звання заслуженої артистки країни. Широку славу їй принесла роль у серіалі "Зимова вишня" 1985 року, в період 1992-1997 рр. актриса проживала у Франції, де знялася в кількох фільмах.

Раніше Фокус повідомляв, що Міністерство культури України заборонило в'їзд на територію країни понад 30 артистам з Росії. Після звернення співробітників СБУ представники Мінкульту вирішили розширити свій "чорний список" акторів та діячів культури, які становлять загрозу для безпеки країни. Тепер у списку є імена 258 осіб.