"Прощай немытая Россия": в Армении оппозиция призвала к разрыву отношений с Москвой (видео)

По информации журналистов, на площадь Свободы в Ереване вышли от 10 до 12 тысяч жителей.

В понедельник, 8 ноября, в столице Армении Ереване прошел протест оппозиционных сил, который был приурочен к годовщине завершения войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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По некоторым оценкам, на площадь Свободы в Ереване вышли от 10 до 12 тыс. жителей.

Спикеры во время протестной акции обвиняли действующее руководство страны в экономическом кризисе, росте цен, коррупции, уничтожении армии, а также в подавлении инакомыслия.

Одним из главных требований протестующих была отставка правительства во главе с премьером Николом Пашиняном.

Ваге Гаспарян, представляющий партию "Национально-демократический полюс", затронул вопрос армяно-российских отношений, заявив, что между армянами и русскими никогда не было дружбы. Он дополнил свою речь цитатой из Лермонтова: "Прощай, немытая Россия".

По его словам, с первых дней появления Российской Империи на территории Южного Кавказа запрещались армянские церкви, закрывались школы, царские войска разоружали повстанцев. "Не было никакой дружбы армянского и русского народов. Была колониальная политика: Армения всегда была разменной монетой России. Миф о русско-армянской дружбе развенчан навсегда, отныне для нас это — аксиома", — заявил участник митинга.

Партии Никола Пашиняна после тяжелого поражения в войне с Азербайджаном все же удалось выиграть парламентские выборы. Вместе с тем, внутриполитический кризис в стране остается неразрешенным. Оппозиция заявила на призыв Пашиняна к диалогу, что будет говорить с ним только на предмет его немедленной отставки.

По словам Гегама Манукяна, депутата от оппозиционного блока "Айастан" , те, кто сейчас у власти, не способны обслуживать интересы армянского народа. Он заявляет о необходимости перехода от акций гражданского неповиновения к "всеармянскому национальному сопротивлению".

"Уже с сегодняшнего дня, 8 ноября, мы начинаем новый этап борьбы с властью Пашиняна", — обещает представитель "Айастан".

С обращением к народу на митинге выступил Роберт Кочарян. Бывший президент Армении ныне возглавляет "Альянс Армении". По его словам, руководство страны сделало все, чтобы война с Армении с Азербайджаном стала неизбежной.

Ранее Фокус сообщал, что на выборах в Армении разгромно победила партия Никола Пашиняна, однако в блоке "Армения" второго президента страны Кочаряна эти результаты сочли "сомнительными" и напомнили о массовых митингах против властей.