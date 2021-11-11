"Прощай, немита Росіє": у Вірменії опозиція закликала до розриву відносин із Москвою (відео)

За інформацією журналістів, на площу Свободи в Єревані вийшли від 10 до 12 тисяч мешканців.

У понеділок, 8 листопада, у столиці Вірменії Єревані пройшов протест опозиційних сил, який був присвячений річниці завершення війни у Нагірному Карабаху. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

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За деякими оцінками, на майдан Свободи в Єревані вийшли від 10 до 12 тис. мешканців.

Спікери під час протестної акції звинувачували чинне керівництво країни в економічній кризі, зростанні цін, корупції, знищенні армії, а також придушенні інакодумства.

Однією з головних вимог протестувальників була відставка уряду на чолі з прем'єром Ніколом Пашиняном.

Ваге Гаспарян, який представляє партію "Національно-демократичний полюс", торкнувся питання вірмено-російських відносин, заявивши, що між вірменами та росіянами ніколи не було дружби. Він доповнив своє мовлення цитатою з Лермонтова: "Прощавай, немита Росіє".

За його словами, з перших днів появи Російської Імперії на території Південного Кавказу заборонялися вірменські церкви, закривалися школи, царські війська роззброювали повстанців. "Не було жодної дружби вірменського та російського народів. Була колоніальна політика: Вірменія завжди була розмінною монетою Росії. Міф про російсько-вірменську дружбу розвінчаний назавжди, відтепер для нас це аксіома", — заявив учасник мітингу.

Водночас депутат від блоку "Аястан" Гегам Манукян висловив думку, що ті, хто зараз при владі, не здатні обслуговувати інтереси вірменського народу. Також він заявив про необхідність переходу від акцій громадянської непокори до "всевірменського національного спротиву".

"Вже з сьогодні, 8 листопада, ми розпочинаємо новий етап боротьби з владою Пашиняна", — сказав він.

Зі зверненням до народу на мітингу також виступив Роберт Кочарян. Колишній президент Вірменії нині очолює "Альянс Вірменії". За його словами, керівництво країни зробило все, щоб війна з Вірменії та Азербайджану стала неминучою.

Раніше Фокус повідомляв, що на виборах у Вірменії розгромно перемогла партія Нікола Пашиняна, однак у блоці "Вірменія" другого президента країни Кочаряна ці результати вважали "сумнівними" і нагадали про масові мітинги проти влади.