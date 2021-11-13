Акварель Ван Гога продана в Нью-Йорке за рекордные 35,9 млн долларов (фото, видео)

Кроме акварели, с аукциона ушла картина голландского импрессиониста "Деревянные хижины среди оливковых деревьев и кипарисов". За нее выручили $81 млн долларов.

Картина Mueles de ble (Стога пшеницы) голландского художника Ван Гога, захваченная нацистами у семьи Ротшильдов в оккупированной Франции во время Второй мировой войной, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 31 млн евро ($35,9 млн), став самой дорогой акварелью мастера, сообщает аукционный дом.

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По информации Christie's, работа 1888 года была приобретена неизвестным покупателем по цене, намного превышающей ее предпродажную оценку в $20–$30 млн. Последний раз акварель выставлялась в 1905 году в Амстердаме.

Mueles de ble изображает сельское хозяйство в Арле (Франция), где Ван Гог прожил более года в 1880-х. На картине нарисованы селяне, собирающие пшеницу на провансальском фермерском дворе, с высокими стогами золотого сена и домами на фоне ярко-синего неба.

[ + – ] Акварель Ван Гога Mueles de ble ("Стога пшеницы") Фото: Открытые источники

Кстати, один из домов, который можно увидеть в верхнем левом углу за стогом сена, до сих пор находится в Арле практически нетронутым. Он расположен в восточном пригороде города среди более современных многоквартирных домов.

[ + – ] Один из домов из акварели Ван Гога сохранился до сих пор Фото: Скриншот

В отличие от самых известных работ Ван Гога, написанных маслом, картина выполнена акварелью, гуашью, пером и тушью на бумаге. После самоубийства художника в 37 лет в 1890 году она досталась его брату Тео Ван Гогу, а в 1913 году была куплена немецким коллекционером и промышленником Максом Мейровски. Последний владел обширной коллекцией произведений импрессионизма и постимпрессионизма, в том числе "Портретом Камиллы Рулен" Ван Гога (1888 г.), который сейчас находится в Музее искусств в Сан-Паулу.

Когда еврейский коллекционер искал убежища от нацистов в Амстердаме, он передал работу Паулю Граупе, немецкому торговцу произведениями искусства в Париже, на хранение. В 1938 году он продал его, поскольку преследование евреев в стране начало усиливаться, и к 1940 году владелицей Mueles de ble стала Александрин де Ротшильд, член французской ветви богатой еврейской банковской семи и большая поклонница Ван Гога. У нее на тот момент уже была картина голландского импрессиониста "Дом с подсолнухами" (1887 г.). Сейчас это произведение – в другой частной коллекции.

В 1940 году во время нацистской оккупации Франции во время Второй мировой войны шедевр был конфискован немцами, а Александрин де Ротшильд бежала в Швейцарию.

После немецкой оккупации акварель Mueles de ble осталась в Париже. В 1941 году она хранилась в Jeu de Paume, где нацисты собирали награбленные предметы искусства, а затем перевезли их в Австрию, захваченную Германией.

После войны Де Ротшильд безуспешно пыталась вернуть картину. До 1970-ых годов местонахождение шедевра было неизвестно. Затем выяснилось, что он стал собственностью нефтяного магната Эдвина Лохриджа Кокса, который купил его в галерее Вильдзенштейна в Нью-Йорке в конце десятилетия.

Кокс повесил картину в гостиной своего особняка в Далласе. Как сообщает The Art Newspaper, его владение картиной держалось в секрете для всех, кроме его ближайших друзей, до его смерти в прошлом году.

Christie's приобрел произведение через мировое соглашение с коллекционером и наследниками Мейровски и Ротшильда, что позволило продать его, избежав судебного разбирательства. Наследник Мейровски утверждал, что "Стога пшеницы" подверглись "принудительной продаже" в 1938 году, в то время как наследники де Ротшильда уверяли, что картина была украдена.

Mueles de ble становится самой дорогой акварелью Ван Гога, когда-либо выставлявшейся на аукционе, после того, как более ранняя акварель художников была продана почти за $17 млн. Однако это – далеко не самая дорогая картина Ван Гога из когда-либо проданных. Его портрет доктора Гаше (1890) был продан в 1990 году за $81,5 млн, а картина Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès ("Деревянные хижины среди оливковых деревьев и кипарисов") ушла за 71 млн евро ($81 млн) на том же аукционе Christie's, что и "Стога пшеницы".

[ + – ] Картина Ван Гога Деревянные хижины среди оливковых деревьев и кипарисов" ушла за 71 млн евро

В сентябре этого года этюд "Изношенный", автором которого является Винсент Ван Гог, был впервые выставлен на обозрение публики в амстердамском музее имени знаменитого художника. Ранее эта работа никогда не выставлялась.

Напомним, коллекционер и искусствовед Стюарт Пивар, который который вместе с Энди Уорхолом основал Нью-Йоркскую академию искусств в 1979 году, сообщил, что он заново открыл давно утерянный шедевр Винсента Ван Гога "Овер, 1890".