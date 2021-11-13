Акварель Ван Гога продано в Нью-Йорку за рекордні 35,9 млн доларів (фото, відео)

Крім акварелі, з аукціону пішла картина голландського імпресіоніста "Дерев'яні хатини серед оливкових дерев та кипарисів". За неї виручили $81 млн. доларів.

Картина Mueles de ble (Копиці пшениці) голландського художника Ван Гога, захоплена нацистами у сім'ї Ротшильдів в окупованій Франції під час Другої світової війни, була продана на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за рекордні 31 млн євро ($35,9 млн), ставши самою дорогою аквареллю майстра, повідомляє аукціонний будинок.

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За інформацією Christie's, роботу 1888 року було придбано невідомим покупцем за ціною, що набагато перевищує її передпродажну оцінку в $20–$30 млн. Востаннє акварель виставлялася 1905 року в Амстердамі.

Mueles de ble зображує сільське господарство в Арлі (Франція), де Ван Гог прожив понад рік у 1880-х. На картині намальовані селяни, які збирають пшеницю на провансальському дворі, з високими копицями золотого сіна та будинками на тлі яскраво-синього неба.

[ + – ] Акварель Ван Гога Mueles de ble ("Копиці пшениці") Фото: Открытые источники

До речі, один із будинків, який можна побачити у верхньому лівому кутку за копицею сіна, досі зберігся в Арлі практично недоторканим. Він розташований у східному передмісті міста серед сучасних багатоквартирних будинків.

[ + – ] Один із будинків з акварелі Ван Гога зберігся досі Фото: Скриншот

На відміну від найвідоміших робіт Ван Гога, написаних олією, картина виконана аквареллю, гуашшю, пером та тушшю на папері. Після самогубства художника у 37 років у 1890 році вона дісталася його брату Тео Ван Гогу, а у 1913 році була куплена німецьким колекціонером та промисловцем Максом Мейровськи. Останній володів великою колекцією творів імпресіонізму та постімпресіонізму, серед них – і "Портретом Камілли Рулен" Ван Гога (1888), який зараз зберігається в Музеї мистецтв у Сан-Паулу.

Коли єврейський колекціонер шукав притулку від нацистів в Амстердамі, він передав роботу Паулю Граупе, німецькому продавцю творами мистецтва в Парижі, на зберігання. У 1938 році він продав її, оскільки переслідування євреїв у країні почало посилюватися, і до 1940 року власницею Mueles de ble стала Александрін де Ротшильд, член французької гілки багатої єврейської банківської семи та велика шанувальниця Ван Гога. У неї на той момент вже була картина голландського імпресіоніста "Будинок із соняшниками" (1887). Нині цей твір – в іншій приватній колекції.

1940 року під час нацистської окупації Франції під час Другої світової війни шедевр був конфіскований німцями, а Александрін де Ротшильд змушена була тікати до Швейцарії.

Після німецької окупації акварель Mueles de ble залишилася у Парижі. У 1941 році вона зберігалася в Jeu de Paume, де нацисти збирали награбовані предмети мистецтва, а потім перевезли в Австрію, захоплену Німеччиною.

Після війни Де Ротшильд безуспішно намагалася повернути картину. До 1970-х років місцезнаходження шедевра було невідоме. Потім з'ясувалося, що він став власністю нафтового магната Едвіна Лохріджа Кокса, який купив його у галереї Вільдзенштейна у Нью-Йорку наприкінці десятиліття.

Кокс повісив картину у вітальні свого маєтку в Далласі. Як повідомляє The Art Newspaper, його володіння картиною трималося в секреті для всіх, окрім його найближчих друзів, до його смерті минулого року.

Christie's придбав твір через мирову угоду з колекціонером та спадкоємцями Мейровськи та Ротшильда, що дозволило продати його, уникнувши судового розгляду. Спадкоємець Мейровски стверджував, що "Копиці пшениці" зазнали "примусового продажу" у 1938 році, у той час як спадкоємці Дде Ротшильд запевняли, що картина була вкрадена.

Mueles de ble стає найдорожчою аквареллю Ван Гога, що колись виставлялася на аукціоні, після того, як більш рання акварель художника була продана майже за $17 млн. Однак це – далеко не найдорожча картина Ван Гога з коли-небудь проданих. Його "Портрет доктора Гаше" (1890) був проданий 1990 року за $81,5 млн, а картина Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès ("Дерев'яні хатини серед оливкових дерев і кипарисів") пішла за 71 млн євро ($81 млн) на тому ж аукціоні Christie's, що і "Копиці пшениці".

[ + – ] Картина Ван Гога Дерев'яні хатини серед оливкових дерев та кипарисів" пішла за 71 млн євро

У вересні цього року етюд "Зношений", автором якого є Вінсент Ван Гог, вперше був виставлений на огляд публіки в амстердамському музеї імені знаменитого художника. Раніше ця робота ніколи не демонструвалася.

Нагадаємо, колекціонер та мистецтвознавець Стюарт Півар, який разом із Енді Ворхолом заснував Нью-Йоркську академію мистецтв у 1979 році, повідомив, що він заново відкрив давно загублений шедевр Вінсента Ван Гога "Овер, 1890".