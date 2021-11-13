Гражданин Венгрии решил покалечить себя ради страховки, но остался без денег и ног (фото)

За год до инцидента мужчина, утверждают журналисты, оформил 14 страховых полисов на общую сумму более $3,2млн.

В Венгрии завершилась семилетняя эпопея, в центре которой оказался 54-летний мужчина по имени Сандор Ч, потерявший обе ноги 30 июля 2014 года, когда его переехал поезд. Инцидент произошел в венгерской деревне Ньирчасзари, сообщает International Business Time.

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После длительных разбирательств центральный районный суд Пешта в ноябре этого года постановил, что Сандор залез на рельсы специально. Мужчина рассчитывал, что состав переедет ему ноги, в результате чего он получит по страховке более $3,2млн.

Подозрение в том, что потерпевший намеренно покалечил себя, появилось у местных правоохранителей после того, как выяснилось, что Сандор оформил 14 полисов страхования жизни с высоким риском за год до случившегося с ним несчастья. Его жена подала заявление на выплату по страховкам сразу после инцидента, но все компании отказались платить на том основании, что подозревали умышленное членовредительство.

В свою очередь мужчина пытался доказать, что наступил на осколок стекла, потерял равновесие и упал перед поездом, который отъезжал от станции. Теперь же он утверждает, что получил финансовый совет, побуждающий его отказаться от полиса, и хочет вернуть хотя бы вложенные деньги.

До того как стать инвалидом, Сандор трудился в сфере тепловой энергии и устанавливал котлы дома и за рубежом. Оставшись без ног, он потерял работу, а медицинские счета и судебные издержки обанкротили его. Мужчина передвигается на инвалидной коляске и ходит на протезах.

Расследование инцидента, которое длилось семь лет, осложнилось тем, что проводник поезда изменил свою версию. Кондуктор сначала сказал, что Сандор упал, но позже заявил, что специально бросился под поезд.

[ + – ] В Венгрии мужчина лишился ног ради страховки Фото: Szabolcsvonulas.hu

Дело закончилось тем, что Сандор был приговорен к двум годам лишения свободы условно и с предписанием покрыть судебные издержки в размере 4725 фунтов стерлингов.

"Я считаю это решение очень странным. Естественно, это не то, что я ожидал, я разочарован. Мне нужно довести это до конца, потому что это неправильно, и суд должен думать так же", – заявил проигравший суд местному новостному агентству Blikk.

У Сандора все еще есть ожидающие рассмотрения страховые иски, связанные с инцидентом, но после решения суда есть вероятность, что страховые компании откажутся выплачивать деньги.