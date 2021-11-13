Громадянин Угорщини вирішив покалічити себе заради страховки, але залишився без грошей та ніг (фото)

За рік до інциденту чоловік, стверджують журналісти, оформив 14 страхових полісів на загальну суму понад 3,2 млн. дол.

В Угорщині завершилася семирічна епопея, в центрі якої опинився 54-річний чоловік на ім'я Сандор Ч, який втратив обидві ноги 30 липня 2014 року, коли його переїхав поїзд. Інцидент стався в угорському селі Нірчасзарі, повідомляє International Business Time.

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Після тривалих розглядів центральний районний суд Пешта у листопаді цього року ухвалив, що Сандор заліз на рейки спеціально. Чоловік розраховував, що потяг переїде йому ноги, внаслідок чого він отримає страховку понад $3,2млн.

Підозра в тому, що потерпілий навмисно покалічив себе, з'явилася у місцевих правоохоронців після того, як з'ясувалося, що Сандор оформив 14 полісів страхування життя з високим ризиком за рік до нещастя, що сталося з ним. Його дружина подала заяву на виплату за страховками відразу після інциденту, але всі компанії відмовилися платити на тій підставі, що підозрювали навмисне членоушкодження.

Натомість чоловік намагався довести, що наступив на уламок скла, втратив рівновагу та впав перед потягом, який від'їжджав від станції. Тепер же він стверджує, що отримав фінансову пораду, яка спонукає його відмовитися від поліса, і хоче повернути хоча б вкладені гроші.

Перш ніж стати інвалідом, Сандор працював у сфері теплової енергії і встановлював котли вдома і за кордоном. Залишившись без ніг, він втратив роботу, а медичні рахунки та судові витрати зробили його банкротом. Чоловік пересувається на інвалідному візку та ходить на протезах.

Розслідування інциденту, яке тривало сім років, ускладнилося тим, що провідник поїзда змінив свою версію. Кондуктор спочатку сказав, що Сандор упав, але пізніше заявив, що спеціально кинувся під поїзд.

[ + – ] В Угорщині чоловік втратив ноги заради страховки Фото: Szabolcsvonulas.hu

Справа закінчилася тим, що Сандора було засуджено до двох років позбавлення волі умовно і з приписом покрити судові витрати у розмірі 4725 фунтів стерлінгів.

"Я вважаю це рішення дуже дивним. Природно, це не те, що я очікував, я розчарований. Мені потрібно довести це до кінця, тому що це неправильно, і суд повинен думати так само", — заявив місцевому агентству Blikk, який програв суд.

У Сандора все ще є страхові позови, пов'язані з інцидентом, що очікують розгляду, але після рішення суду є ймовірність, що страхові компанії відмовляться виплачувати гроші.