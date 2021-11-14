В Москве мужчина спасал человека, бросившегося под поезд, и погиб сам (видео)

Выжившему во время неудачной попытки самоубийства в московском метро удалось покончить с жизнью в километре от станции.

В субботу, 13 ноября, около 7 вечера на станции московского метрополитена "Сходненская" случилось ЧП. Один мужчина пытался покончить с собой прыгнув под поезд, а другой пытался его остановить. В результате "спаситель" сам оказался под колесами поезда, а неудавшийся самоубийца не только выжил, но и сбежал, чтобы завершить задуманное в другом месте, сообщает Telegram-канал "112".

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Из-за ЧП пришлось отменить около 20 поездов. Позже была установлена личность пытавшегося остановить самоубийцу мужчины. Им оказался 26-летний Алихан Азизов, который в результате погиб под колесами поезда.

По данным Telegram-канал "112", мужчина, который хотел покончить с собой в метро Москвы, на расстоянии километра от станции поднялся на 12 этаж высотного здания и спрыгнул. На этот раз покончить с жизнью ему удалось. Личность погибшего пока не установлена.

Напоминаем, что в метро Харькова также произошло ЧП. Там машинист задержал поезд, чтобы избить пьяного мужчину. Сотрудник метро нанес несколько ударов мужчине с пивом в руках, после чего покинул вагон.