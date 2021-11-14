У Москві чоловік рятував людину, яка кинулася під потяг, і загинув сам (відео)

Тому, хто вижив під час невдалої спроби самогубства в московському метро, вдалося покінчити з життям за кілометр від станції.

У суботу, 13 листопада, близько 7 вечора на станції московського метрополітену "Східненська" сталася НП. Один чоловік намагався накласти на себе руки стрибнувши під потяг, а інший намагався його зупинити. В результаті "рятівник" сам опинився під колесами поїзда, а самогубець, який невдалий, не тільки вижив, а й втік, щоб завершити задумане в іншому місці, повідомляє Telegram-канал "112".

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Через НП довелося відмінити близько 20 поїздів. Пізніше було встановлено особу чоловіка, який намагався зупинити самогубця. Ним виявився 26-річний Аліхан Азізов, який у результаті загинув під колесами поїзда.

За даними Telegram-канал "112", чоловік, який хотів накласти на себе руки в метро Москви, на відстані кілометра від станції піднявся на 12 поверх висотної будівлі і зістрибнув. Цього разу накласти на себе руки йому вдалося. Особу загиблого поки що не встановлено.

Нагадуємо, що в метро Харкова також сталася НП. Там машиніст затримав потяг, щоб побити п'яного чоловіка. Співробітник метро завдав кількох ударів чоловікові з пивом у руках, після чого залишив вагон.