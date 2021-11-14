Мигранты и белорусские военные бросают камни в польских пограничников — Минобороны Польши

Власти Польши утверждают, что белорусская сторона на грузовиках свозит к границе щебень.

В ночь на воскресенье на белорусско-польской границе мигранты забросали польских военнослужащих и полицейских щебнем. Об этом сообщил Twitter Минобороны Польши.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Ночью в военнослужащих и офицеров полиции мигранты бросали щебень. Но им не удалось перейти на польскую сторону", — отмечается в посте польского Минобороны, которое, однако, не уточнило, в каком районе границы имел место инцидент.

В еще одном посте ведомство сообщило, что в окрестностях Шудзялува уже сотрудники белорусских спецслужб несколько раз бросали камни в польских военнослужащих. Обошлось без пострадавших.

[ + – ] Происходящее на КПП "Кузница"

Сообщается, что белорусская сторона грузовиками свозит к границе камни и щебень.

О том, что сейчас происходит на границе Беларуси и Польши поступает противоречивая информация. Польские онлайн-СМИ пишут об активизации мигрантов, и что они якобы готовятся к штурму и готовят для этого бревна.

В свою очередь, некоторые другие ресурсы отмечают, что мигранты попросту пытаются обогреться и построить временные убежища, поскольку становится холодно. Бревна мигрантам привозят партиями, они разбирают их практически моментально, порой случаются даже потасовки за деревья, т.к. для них это — единственная возможность согреться.

Ранее Фокус сообщал о несчастном случае на польско-белорусской границе: польский солдат погиб из-за неосторожного обращения с табельным оружием. По утверждениям силовиков, другие люди не имеют отношения к случившемуся.