Мігранти та білоруські військові кидають каміння у польських прикордонників — Міноборони Польщі

Влада Польщі стверджує, що білоруська сторона на вантажівках звозить до кордону щебінь.

У ніч на неділю на білорусько-польському кордоні мігранти закидали польських військовослужбовців та поліцейських щебенем. Про це повідомив Twitter Міноборони Польщі.

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"Вночі у військовослужбовців та офіцерів поліції мігранти кидали щебінь. Але їм не вдалося перейти на польську сторону", — наголошується в публикації польського Міноборони, яке, однак, не повідомляє, в якому районі кордону мав місце інцидент.

У ще одному пості відомство повідомило, що на околицях Шудзялува вже співробітники білоруських спецслужб кілька разів кидали каміння у польських військовослужбовців. Обійшлося без постраждалих.

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Повідомляється, що білоруська сторона вантажівками звозить до кордону каміння та щебінь.

Про те, що зараз відбувається на кордоні Білорусі та Польщі, надходить суперечлива інформація. Польські онлайн-ЗМІ пишуть про активізацію мігрантів, і що вони нібито готуються до штурму та готують для цього колоди.

У свою чергу деякі інші ресурси зазначають, що мігранти просто намагаються обігрітися і побудувати тимчасові притулки, оскільки стає холодно. Колоди мігрантам привозять партіями, вони розбирають їх майже миттєво, часом трапляються навіть бійки за дерева, оскільки для них це єдина можливість зігрітися.

Раніше Фокус повідомляв про нещасний випадок на польсько-білоруському кордоні: польський солдат загинув через необережне поводження з табельною зброєю. За твердженнями силовиків, інші люди не мають відношення до того, що трапилося.