На кордоні з Білоруссю через нещасний випадок загинув польський солдат

Треті особи, як стверджують польські силовики, до трагедії не причетні, а інцидент стався внаслідок пострілу з табельної зброї.

На польсько-білоруському кордоні внаслідок нещасного випадку загинув польський військовослужбовець. За попередніми даними, трагедія сталася через недбале поводження з табельною зброєю. Про це повідомляє Twitter прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріна.

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"Дуже сумні новини. Солдат 11-ї Любузької бронекавалерійської дивізії загинув під час виконання службових обов'язків. Мої співчуття його близьким", — написав Жарін у повідомленні.

У свою чергу факт загибелі військовослужбовця підтвердило командування 11 Любузької дивізії, яке при цьому заявило, що до інциденту, який стався в районі проведення операцій у межах польсько-білоруського кордону, треті особи не причетні.

"За попередніми даними, стався постріл із табельної зброї, внаслідок якої загинув військовослужбовець, треті особи в інциденті не брали участі", — йдеться у заяві.

Зазначено, що солдат перебував на службі у складі резервного підрозділу та не виконував безпосередньо завдання на польсько-білоруському кордоні. Він був відряджений до служби на кордоні трохи більше тижня тому, а після відрядження не мав жодних контактів із мігрантами.

Нагадаємо, що 13 листопада, поряд з білоруським кордоном виявили мертвого мігранта, який виявився громадянином Сирії. Це 11 жертв серед мігрантів з літа 2021 року, коли в регіоні почалася міграційна криза.

Групі біженців вдалося прорватися на територію Польщі біля пропускного пункту "Брузги". Декілька десятків нелегалів пошкодили огорожі з колючого дроту і проникли в країну.