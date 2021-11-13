На границе с Беларусью из-за несчастного случая погиб польский солдат

Третьи лица, как утверждают польские силовики, к трагедии не причастны, а инцидент произошел в результате выстрела из табельного оружия.

На польско-белорусской границе в результате несчастного случая погиб польский военнослужащий. По предварительным данным, трагедия произошла из-за небрежного обращения с табельным оружием. Об этом сообщает Twitter пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина.

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"Очень печальные новости. Солдат 11-й Любушской бронекавалерийской дивизии погиб при исполнении служебных обязанностей. Мои соболезнования его близким", — написал Жарин в сообщении.

В свою очередь факт гибели военнослужащего подтвердило командование 11-ой Любушской дивизии, которое при этом заявило, что к инциденту, который произошел в районе проведения операций в пределах польско-белорусской границы, третьи лица не причастны.

"По предварительным данным, произошел выстрел из табельного оружия, в результате которого погиб военнослужащий, третьи лица в инциденте не участвовали", — говорится в заявлении.

Отмечено, что солдат находился на службе в составе резервного подразделения и не выполнял непосредственно задания на польско-белорусской границе. Он был прикомандирован к службе на границе чуть больше недели назад, а после откомандирования не имел никаких контактов с мигрантами.

Напомним, что 13 ноября, рядом с белорусской границей обнаружили мертвого мигранта, который оказался гражданином Сирии.Это 11 жертва среди мигрантов с лета 2021 года, когда в регионе начался миграционный кризис.

Группе беженцев удалось прорваться на территорию Польши возле пропускного пункта "Брузги". Несколько десятков нелегалов повредили ограждения из колючей проволки и проникли в страну.