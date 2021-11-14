Польша хочет созвать Совет НАТО и перекрыть границу с Беларусью

Премьер-министр Польши заявляет, что такое решение становится необходимостью. Простого выражения обеспокоенности уже недостаточно, нужны конкретные шаги с привлечением всех сил альянса.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в попытке урегулировать миграционный кризис официальной Варшаве совместно с Вильнюсом и Ригой, возможно, придется созвать внеочередной Совет НАТО и даже полностью перекрыть границу с соседней Беларусью. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

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Премьер-министр Польши говорит, что с руководством соседних стран ЕС они обсуждают меры, которые бы позволили урегулировать миграционный кризис, для этого они могут воспользоваться четвертой статьей договора НАТО. Эта статья позволяет созывать консультационный Совет альянса, в случае если руководство одной из стран заявит об угрозе ее безопасности.

"Судя по всему, такое решение становится необходимостью. Простого выражения обеспокоенности уже недостаточно, и нужны конкретные шаги с привлечением всего альянса", — заявляет Моравецкий, добавляя, что без общих усилий НАТО самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не откажется от своих попыток штурмовать госграницу Польши.

Премьер-министр отмечает, что среди обсуждаемых санкции и полное закрытие границы. "Мы обсудим дополнительные санкции уже на следующем специальном саммите ЕС", — обещает он.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на Минобороны Польши, что мигранты и белорусские военные на границе забросали камнями польских пограничников. По утверждениям польских властей, белорусская сторона на грузовиках свозит к границе щебень.