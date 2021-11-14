Польща хоче скликати Раду НАТО та перекрити кордон із Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі заявляє, що таке рішення стає потребою. Простого висловлення стурбованості вже недостатньо, потрібні конкретні кроки із залученням усіх сил альянсу.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що у спробі врегулювати міграційну кризу офіційній Варшаві спільно з Вільнюсом та Ригою, можливо, доведеться скликати позачергову Раду НАТО і навіть повністю перекрити кордон із сусідньою Білоруссю. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

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Прем'єр-міністр Польщі каже, що з керівництвом сусідніх країн ЄС вони обговорюють заходи, які дозволили б врегулювати міграційну кризу, для цього вони можуть скористатися четвертою статтею договору НАТО. Ця стаття дозволяє скликати консультаційну Раду альянсу, якщо керівництво однієї з країн заявить про загрозу її безпеці.

"Зважаючи на все, таке рішення стає необхідністю. Простого висловлення стурбованості вже недостатньо, і потрібні конкретні кроки із залученням всього альянсу", — заявляє Моравецький, додаючи, що без спільних зусиль НАТО самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не відмовиться від своїх спроб штурмувати держкордон.

Прем'єр-міністр зазначає, що серед обговорюваних санкцій і повне закриття кордону. "Ми обговоримо додаткові санкції вже на наступному спеціальному саміті ЄС", — обіцяє він.

Раніше Фокус повідомляв, з посиланням на Міноборони Польщі, що мігранти та білоруські військові на кордоні закидали камінням польських прикордонників. За твердженнями польської влади, білоруська сторона на вантажівках звозить до кордону щебінь.