В зоопарке США от коронавируса скончались три снежных барса (фото)

Погибшие в зоопарке леопарды занесены в Красный список Международного союза охраны природы и имеют статус редкого или исчезающего вида.

В зоопарке США штата Небраска от усложнений коронавируса погибли три снежных барса. Об этом говорится в сообщение парка в Facebook.

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Животные погибли в Детском зоопарке в Линкольне. Кроме умерших леопардов коронавирус обнаружили в двух суматранских тигров — Акселя и Кумара, но им удалось выздороветь.

Тигров, как и леопардов, начали лечить в прошлом месяце.

Снежных барсов звали Ранни, Эверест и Макала. В зоопарке разместили грустный пост и сообщили, что подопечных любили все сотрудники и гости.

[ + – ] Барс зоопарка СЩА

[ + – ] Леопард в зоопарке

Также пообещали соблюдать рекомендации Американской ассоциации ветеринаров зоопарков, чтобы обеспечить безопасность животных, персонала и общества.

Зоопарк продолжил работу и будет принимать посетителей с учетом санитарных требований.

Снежный барс числится в Красном списке Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Киргизии, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском зоопарке четырехлетняя малайская тигрица Надя подхватила COVID-19. Скорее всего, животное заразилось от человека, который за ним ухаживал.

Напомним, ученые-ветеринары рекомендуют владельцам кошек держать своих питомцев дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.