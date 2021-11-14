У зоопарку США від коронавірусу померли три снігові барси (фото)
Леопарди, що загинули в зоопарку, занесені до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи і мають статус рідкісного або зникаючого виду.
У зоопарку США штату Небраска від ускладнень коронавірусу загинули три снігові барси. Про це йдеться у повідомлення парку у Facebook.
Тварини загинули у Дитячому зоопарку у Лінкольні. Окрім померлих леопардів коронавірус виявили у двох суматранских тигрів — Акселя та Кумара, але їм вдалося одужати.
Тигрів, як і леопардів, почали лікувати минулого місяця.
Снігових барсів звали Ранні, Еверест та Макала. У зоопарку розмістили сумну посаду та повідомили, що підопічних любили всі співробітники та гості.
Також пообіцяли дотримуватись рекомендацій Американської асоціації ветеринарів зоопарків, щоб забезпечити безпеку тварин, персоналу та суспільства.
Зоопарк продовжив роботу та прийматиме відвідувачів з урахуванням санітарних вимог.
Сніговий барс значиться в Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи і має статус рідкісного або зникаючого виду у всіх 12 країнах, де мешкає: Росії, Монголії, Китаї, Казахстані, Афганістані, Індії, Киргизії, Непалі, Пакистані, Таджикистані, Узбекистані.
Раніше повідомлялося, що у нью-йоркському зоопарку чотирирічна малайська тигриця Надя підхопила COVID-19. Швидше за все, тварина заразилася від людини, яка її доглядала.
Нагадаємо , вчені-ветеринари рекомендують власникам кішок тримати своїх вихованців удома, щоб запобігти поширенню коронавірусу.