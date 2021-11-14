У зоопарку США від коронавірусу померли три снігові барси (фото)

Леопарди, що загинули в зоопарку, занесені до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи і мають статус рідкісного або зникаючого виду.

У зоопарку США штату Небраска від ускладнень коронавірусу загинули три снігові барси. Про це йдеться у повідомлення парку у Facebook.

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Тварини загинули у Дитячому зоопарку у Лінкольні. Окрім померлих леопардів коронавірус виявили у двох суматранских тигрів — Акселя та Кумара, але їм вдалося одужати.

Тигрів, як і леопардів, почали лікувати минулого місяця.

Снігових барсів звали Ранні, Еверест та Макала. У зоопарку розмістили сумну посаду та повідомили, що підопічних любили всі співробітники та гості.

[ + – ] Барс зоопарку СЩА

[ + – ] Леопард у зоопарку

Також пообіцяли дотримуватись рекомендацій Американської асоціації ветеринарів зоопарків, щоб забезпечити безпеку тварин, персоналу та суспільства.

Зоопарк продовжив роботу та прийматиме відвідувачів з урахуванням санітарних вимог.

Сніговий барс значиться в Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи і має статус рідкісного або зникаючого виду у всіх 12 країнах, де мешкає: Росії, Монголії, Китаї, Казахстані, Афганістані, Індії, Киргизії, Непалі, Пакистані, Таджикистані, Узбекистані.

Раніше повідомлялося, що у нью-йоркському зоопарку чотирирічна малайська тигриця Надя підхопила COVID-19. Швидше за все, тварина заразилася від людини, яка її доглядала.

Нагадаємо , вчені-ветеринари рекомендують власникам кішок тримати своїх вихованців удома, щоб запобігти поширенню коронавірусу.