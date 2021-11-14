Убытки AstraZeneca составили более $1 млрд

На каждой акции компания теряла $1,1, хотя в прошлом получала прибыль — $0,49.

В третьем квартале текущего года убытки AstraZeneca Plc, англо-шведской компании-разработчика вакцины против COVID-19, составили $1,651 млрд. Хотя при этом оборот увеличился в полтора раза. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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За аналогичный период минувшего года производитель вакцины сообщал о $651 млн прибыли.

На каждой акции компания теряла $1,1 для сравнения, хотя в прошлом году у компании была прибыль в $0,49.

Операционные убытки AstraZeneca в третьем квартале 2021 года составили $1,674 млрд, тогда как если сравнить с прошлым годом, у компании была прибыль в $1,171 млрд.

Вместе с тем, квартальная выручка AstraZeneca возрасла до $9,866 млрд, а год назад — немногим более $6,5 млрд. Доход без учета реализации противокоронавирусной вакцины вырос на 34%, до $8,816 млрд.

В прошлую пятницу котировки акций компании AstraZeneca снизились на 2,7% во время торгов в Лондоне. Однако с начала 2021 года капитализация фармацевтической компании увеличилась почти на 26%.

У AstraZeneca более 30 заводов в более чем 100 странах.

Ранее Фокус сообщал, что власти Нидерландов решили отказаться от вакцины AstraZeneca, поскольку спрос на нее низкий. Люди, получившие первую дозу AstraZeneca, смогут вакцинироваться повторно Pfizer. Все запасы вакцины Королевство Нидерландов решило пожертвовать развивающимся странам.