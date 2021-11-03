Нидерланды откажутся от использования вакцины AstraZeneca из-за низкого спроса

Уже получившим первую дозу AstraZeneca гражданам вторую прививку сделают вакциной Pfizer. Оставшуюся партию препарата власти передадут бедным странам.

Нидерланды намерены отказаться от вакцинации населения от коронавирусной болезни препаратом производства шведско-британской компании AstraZeneca. Причиной этому стали как низкий спрос на вакцину, так и отсутствие новых поставок — последняя партия прибыла в страну еще летом. Об этом со ссылкой на письмо министра здравоохранения Уго де Йонге в Палату представителей сообщает издание NOS.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По словам чиновника, за последние недели всего несколько человек записались на укол вакциной AstraZeneca. Граждане, которые уже сделали первую прививку этим препаратом и записались на повторную прививку, будут вакцинированы препаратом от компании Pfizer. Ранее право получить препарат AstraZeneca имели люди возрастом от 60 до 64 лет.

На этапе разработки препарат от AstraZeneca рассматривался страной как один из основных инструментов вакцинации населения от коронавируса. Однако уже весной этого года использование вакцины в Нидерландах временно приостановили на фоне появившихся сообщениях о возможной связи препарата с тромбозом у людей, получивших его. Спустя некоторое время иммунизацию вакциной возобновили, однако для людей, которые родились в 1960-1954 годах.

Летом этого года Совет Нидерландов по здравоохранению рекомендовал людям, получившим первую прививку AstraZeneca, сделать вторую прививку с вакциной от Pfizer, что также послужило причиной прекращения закупок вакцин AstraZeneca.

Ожидается, что неиспользованные дозы AstraZeneca будут переданы другим странам. При этом ранее медики были вынуждены утилизировать более 100 тысяч доз препарата из-за истекшего срока годности.

Напомним, 1 ноября, министерство здравоохранения Украины изъяло 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Также Фокус сообщал, что Германия пожертвовала другим странам 17 млн доз этого препарата.