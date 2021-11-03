Нідерланди відмовляться від використання вакцини AstraZeneca через низький попит

Тим громадянам, які вже отримали першу дозу AstraZeneca, друге щеплення зроблять вакциною Pfizer. Партію препарату, що залишилася, влада передасть бідним країнам.

Нідерланди мають намір відмовитися від вакцинації населення від коронавірусної хвороби препаратом виробництва шведсько-британської компанії AstraZeneca. Причиною стали як низький попит на вакцину, так і відсутність нових поставок — остання партія прибула в країну ще влітку. Про це з посиланням на лист міністра охорони здоров'я Уго де Йонґе до Палати представників, повідомляє видання NOS.

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За словами чиновника, за останні тижні лише кілька людей записалися на укол вакциною AstraZeneca. Громадяни, які вже зробили перше щеплення цим препаратом і записалися на повторне щеплення, будуть вакциновані препаратом від компанії Pfizer. Раніше право отримати препарат AstraZeneca мали люди віком від 60 до 64 років.

На етапі розробки препарат від AstraZeneca розглядався країною як один із основних інструментів вакцинації населення від коронавірусу. Проте вже навесні цього року використання вакцини в Нідерландах тимчасово призупинили на тлі повідомлення про можливий зв'язок препарату з тромбозом у людей, які його отримали. Через деякий час імунізацію відновили вакциною, проте для людей, які народилися в 1960-1954 роках.

Влітку цього року Рада Нідерландів з охорони здоров'я рекомендувала людям, які отримали перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення з вакциною від Pfizer, що також спричинило припинення закупівель вакцин AstraZeneca.

Очікується, що невикористані дози AstraZeneca будуть передані іншим країнам. При цьому раніше медики були змушені утилізувати понад 100 тисяч доз препарату через термін придатності, що минув.

Нагадаємо, 1 листопада міністерство охорони здоров'я України вилучило 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Також Фокус повідомляв, що Німеччина пожертвувала іншим країнам 17 млн доз цього препарату.