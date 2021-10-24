Серед них і Україна. Німеччина пожертвувала 17 млн доз AstraZeneca країнам світу

В рамках ініціативи німецького уряду України буде передано 1,5 млн доз AstraZeneca.

Німеччина прийняла рішення про безоплатну передачу Україні, В'єтнаму, Єгипту, Гані та Намібії 7,6 млн доз вакцини AstraZeneca. Ще 10 млн передані в програму COVAX ВООЗ для інших країн. Про це повідомляє RND.

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Уряд планує передати 100 млн доз вакцин від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX. На цю програму вони виділили близько 1,6 млрд доларів.

Німеччина виділила:

В'єтнаму — 2,6 млн доз

Україна — 1,5 млн доз

Єгипту і Гані — по 1,2 млн доз

Намібії — 200 тисяч доз

Також повідомляється, що з нинішнього місяця всі вакцини виробництва Johnson & Johnson передаються в ініціативу COVAX.

За інформацією МОЗ, вакцина AstraZeneca від коронавірусу захищає від важкої форми хвороби і госпіталізації з ефективністю 92% для штаму Дельта і на 86% для штаму Альфа.

COVAX — це всесвітня ініціатива, спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19. Її керівництвом займається Всесвітня організація здоров'я, Альянс з вакцин та Коаліції за інновації в галузі готовності до епідемій.

Нагадаємо, за 23 жовтня в Україні провели рекордну кількість вакцинацій. За минулу добу вакцинувалось 289 468 людей. Також за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, у 2022 році українців чекає повторний курс вакцинації.