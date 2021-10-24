Среди них и Украина. Германия пожертвовала 17 млн доз AstraZeneca странам мира

В рамках инициативы немецкого правительства Украине будет передано 1,5 млн доз AstraZeneca.

Германия приняла решение о безвозмездной передаче Украине, Вьетнаму, Египту, Гане и Намибии 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Еще 10 млн переданы в программу COVAX ВОЗ для других стран. Об этом сообщает RND.

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Правительство планирует передать 100 млн доз вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX. На эту программу они выделили около 1,6 млрд долларов.

Германия выделила:

Вьетнаму — 2,6 млн доз

Украине — 1,5 млн доз

Египту и Гане — по 1,2 млн доз

Намибии — 200 тысяч доз

Также сообщается, что с нынешнего месяца все вакцины производства Johnson&Johnson передаются в инициативу COVAX.

По информации Минздрава, вакцина AstraZeneca от коронавируса защищает от тяжелой формы болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма Дельта и на 86% для штамма Альфа.

COVAX — это всемирная инициатива, направленная на обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19. Ее руководством занимается Всемирная организация здоровья, Альянс по вакцинам и Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям.

Напомним, за 23 октября в Украине провели рекордное количество вакцинаций. За минувшие сутки вакцинировалось 289 468 человек. Также по словам главного санврача Игоря Кузина, в 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации.