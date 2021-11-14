Збитки AstraZeneca склали понад $1 млрд

На кожній акції компанія втрачала $1,1, хоча минулого року отримувала прибуток — $0,49.

У третьому кварталі поточного року збитки AstraZeneca Plc, англо-шведської компанії-розробника вакцини проти COVID-19, склали $1,651 млрд. Хоча при цьому оборот збільшився у півтора рази. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За аналогічний період минулого року виробник вакцини повідомляв про $651 млн. прибутку.

На кожній акції компанія втрачала $1,1 для порівняння, торік компанія мала прибуток у $0,49.

Операційні збитки AstraZeneca у третьому кварталі 2021 року становили $1,674 млрд, алеЬ якщо порівняти з минулим роком, компанія мала прибуток у $1,171 млрд.

Разом з тим квартальний виторг AstraZeneca зріс до $9,866 млрд, а рік тому — трохи більше $6,5 млрд. Дохід без урахування реалізації протикоронавірусної вакцини зріс на 34%, до $8,816 млрд.

Минулої п'ятниці під час торгів у Лондоні акцій компанії AstraZeneca знизилися на 2,7%. Проте з початку 2021 року капіталізація фармацевтичної компанії збільшилась майже на 26%.

AstraZeneca має понад 30 заводів у більш ніж 100 країнах.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Нідерландів вирішила відмовитися від вакцини AstraZeneca, оскільки попит на неї низький. Люди, які отримали першу дозу AstraZeneca, зможуть повторно вакцинуватися Pfizer. Всі запаси вакцини Королівство Нідерландів вирішило пожертвувати країнам, що розвиваються.