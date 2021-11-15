В Польше задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов из Беларуси

Водитель попытался скрыться от преследования, но его машина, проехав несколько километров, очутилась в кювете. Обошлось без пострадавших.

В понедельник, 15 ноября, польские правоохранители рассказали, что на территории Подляского воеводства они задержали 26-летнего гражданина Украины. В его автомобиле оказались несколько нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Portal Samorzadowy со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

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Отмечается, что в Семятыцком районе автомобиль не остановился по требованию сотрудников транспортной полиции. Водитель попытался скрыться от преследования, но его машина, проехав несколько километров, очутилась в кювете. Обошлось без пострадавших.

"Незадолго до полуночи сотрудники из подразделения по борьбе с беспорядками потребовали от водителя Skoda остановиться, — отмечается в сообщении полиции. — Он решил не останавливаться, однако после нескольких километров погони не справился с управлением. Машина съехала кювет".

Из автомобиля, утверждают правоохранители, выбежали находившиеся в нем люди и попытались спрятаться в лесу.

В дальнейшем было установлено, что за рулем транспортного средства находился 26-летний гражданин Украины, а в салоне было четверо уроженцев Сирии, которые оказались на территории Польши незаконно. Мигрантов передали пограничникам.

В минувшее воскресенье на территории все того же Подляского воеводства полиция задержала четырех курьеров, перевозивших мигрантов из ближневосточных стран. В общей сложности с начала миграционного кризиса в упомянутом регионе полицейские задержали 260 курьеров.

Ранее Фокус сообщал, что прокуратура Силезии предъявила обвинения гражданину Украины и нескольким выходцам из Чечни, которых подозревают в пособничестве нелегальной миграции в Польшу из соседней Беларуси.