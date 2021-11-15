Польша предъявила обвинение двум чеченцам из России за перевозку нелегалов через польскую границу

Кроме чечецев, за соучастие в организации нелегальной миграциив был задержан один гражданин Украины.

В Польше двум гражданам России чеченского происхождения выдвинули обвинения в организации нелегальной миграции. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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В сообщении говорится, что прокуратура Силезии предъявила обвинения в адрес двух чеченцев и одного гражданина Украины, которых задержали польские пограничники 10 ноября за пособничество в нелегальной миграции из Беларуси.

"Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины", — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые лица находились на территории Польши нелегально. Вместе с организаторами были задержаны и водители, которые осуществляли перевозку мигрантов.

Ранее сообщалось, что на польско-белорусской границе в результате несчастного случая погиб польский военнослужащий. По данным следствия, трагедия произошла из-за небрежного обращения с табельным оружием.

Совет безопасности ООН заявил, что Беларусь несет полную ответственность за миграционный кризис, возникший на польско-белорусской границе. Члены совета пришли к выводу, что действия режима Лукашенко дестабилизирует ситуацию, таким образом, отвлекая внимание международного сообщества от проблем прав человека внутри страны.