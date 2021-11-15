Польща звинуватила двох чеченців із Росії за перевезення нелегалів через польський кордон

Окрім чечеців, за співучасть в організації нелегальної міграції було затримано одного громадянина України.

У Польщі двом громадянам Росії чеченського походження висунули звинувачення щодо організації нелегальної міграції. Про це повідомляє агентство "РІА Новини".

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У повідомленні йдеться, що прокуратура Сілезії висунула звинувачення на адресу двох чеченців та одного громадянина України, яких затримали польські прикордонники 10 листопада за допомогу в нелегальній міграції з Білорусі.

"Прокурор Сілезького відділу в справах організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури в Катовиці направив черговий обвинувальний висновок у справі про діяльність міжнародної організованої злочинної групи, яка організувала незаконне перетинання кордону громадянами країн Близького Сходу. Обвинуваченими є двоє громадян Росії та громадянин України", — говориться в повідомленні.

У ході розслідування з'ясувалося, що обвинувачені перебували на території Польщі нелегально. Разом із організаторами було затримано і водіїв, які здійснювали перевезення мігрантів.

Раніше повідомлялося, що на польсько-білоруському кордоні внаслідок нещасного випадку загинув польський військовослужбовець. За даними слідства, трагедія сталася через недбале поводження з табельною зброєю.

Рада безпеки ООН заявила, що Білорусь несе повну відповідальність за міграційну кризу, що виникла на польсько-білоруському кордоні. Члени ради дійшли висновку, що дії режиму Лукашенка дестабілізують ситуацію, таким чином відволікаючи увагу міжнародної спільноти від проблем прав людини всередині країни.