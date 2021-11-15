У Польщі затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів із Білорусі

Водій спробував втекти від переслідування, але його машина, проїхавши кілька кілометрів, опинилась у кюветі. Обійшлося без постраждалих.

У понеділок 15 листопада польські правоохоронці розповіли, що на території Підляського воєводства вони затримали 26-річного громадянина України. У його автомобілі опинилися кілька нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Portal Samorzadowy із посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

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Зазначається, що у Сем'ятицькому районі автомобіль не зупинився на вимогу співробітників транспортної поліції. Водій спробував втекти від переслідування, але його машина, проїхавши кілька кілометрів, опинилась у кюветі. Обійшлося без постраждалих.

"Незадовго до півночі співробітники з підрозділу боротьби з заворушеннями вимагали від водія Skoda зупинитися, — наголошується в повідомленні поліції. — Він вирішив не зупинятися, проте після кількох кілометрів погоні не впорався з керуванням. Машина з'їхала кювет".

Із автомобіля, стверджують правоохоронці, вибігли люди, які перебували в ньому, і спробували сховатися в лісі.

Надалі було встановлено, що за кермом транспортного засобу був 26-річний громадянин України, а в салоні було четверо уродженців Сирії, які опинилися на території Польщі незаконно. Мігрантів передали прикордонникам.

Минулої неділі на території все того ж Підляського воєводства поліція затримала чотирьох кур'єрів, які перевозили мігрантів із близькосхідних країн. Загалом із початку міграційної кризи в згаданому регіоні поліцейські затримали 260 кур'єрів.

Раніше Фокус повідомляв, що прокуратура Сілезії звинуватила громадянина України та кількох вихідців із Чечні, яких підозрюють у пособництві нелегальної міграції до Польщі з сусідньої Білорусі.