Запер в машине: в Ливерпуле сообразительный таксист предотвратил теракт (видео)

По одной из версий, смертник собирался взорвать бомбу у кафедрального собора, где проходила служба. Но поскольку таксист не смог туда проехать – направил машину к женской больнице.

Накануне, 15 ноября, водитель такси в Ливерпуле предотвратил теракт в День памяти павших военных, поймав террориста в ловушку в своей машине. Об этом сообщает таблоид The Sun.

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Таксист Дэйв Перри успел выскочить из машины и закрыть дверь, таким образом во время взрыва погиб только террорист, у которого была бомба.

Таксист получил ожоги и осколочные ранения. Местная полиция полагает, что сработало самодельное устройство, изготовленное погибшим пассажиром.

Взрыв автомобиля в Ливерпуле произошел примерно в 11 часов утра, когда Великобритания готовилась отдать дань солдатам британской армии, павшим в боях.

Друзья раненого таксиста, состояние которого прошлой ночью оценивалось как стабильное, отмечают, что его решительные и мужественные действия позволили предотвратить теракт возле крупнейшей на европейском континенте клиники акушерства и гинекологии, где каждый день появляется на свет по 30 детей.

В дальнейшем полиция арестовала трех подозреваемых в возрасте 21, 26 и 29 лет. Сейчас это дело рассматривается как теракт.

Взрыв случился неподалеку от Ливерпульского собора, в котором на воскресную службу собралось больше 2 тыс. человек.

Некоторые источники утверждают, что у таксиста Дэйва Перри возникли подозрения в отношении пассажира, после того, как он вначале сказал ему ехать в собор, а затем передумал и попросил довезти его к центру города, к больнице.

По информации Daily Mail, дороги к собору были заблокированы, потому этот человек попросил таксиста остановиться возле женской больницы Ливерпуля.

"Водитель заметил какой-то светящийся прибор, прикрепленный к одежде пассажира, и что тот с ним возился, что-то у него не получалось", — пишет Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Полиция высказывает предположение, что сработал детонатор, а не основной заряд.

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