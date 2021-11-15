Замкнув у машині: у Ліверпулі кмітливий таксист запобіг теракту (відео)

За однією з версій смертник збирався підірвати бомбу біля кафедрального собору, де проходила служба. Але оскільки таксист не зміг туди проїхати — спрямував машину до жіночої лікарні.

Напередодні, 15 листопада, водій таксі в Ліверпулі запобіг теракту в День пам'яті полеглих військових, спіймавши терориста в пастку у своїй машині. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Таксист Дейв Перрі встиг вискочити з машини та зачинити двері, так під час вибуху загинув лише терорист, який мав бомбу.

Таксист отримав опіки й осколкові поранення. Місцева поліція вважає, що спрацював саморобний пристрій, виготовлений загиблим пасажиром.

Вибух автомобіля в Ліверпулі стався приблизно об 11 годині ранку, коли Великобританія готувалася віддати данину солдатам британської армії, які загинули в боях.

Друзі пораненого таксиста, стан якого минулої ночі оцінювався як стабільний, зазначають, що його рішучі та мужні дії дозволили запобігти теракту біля найбільшої на європейському континенті клініки акушерства та гінекології, де щодня з'являється на світ по 30 дітей.

Надалі поліція заарештувала трьох підозрюваних у віці 21, 26 та 29 років. Нині ця справа розглядається як теракт.

Вибух стався неподалік Ліверпульського собору, в якому на недільну службу зібралося понад 2 тис. осіб.

Деякі джерела стверджують, що в таксиста Дейва Перрі виникли підозри щодо пасажира після того, як він спочатку сказав йому їхати в собор, а потім передумав і попросив довезти його до центру міста, до лікарні.

За інформацією Daily Mail, дороги до собору було заблоковано, тому ця людина попросила таксиста зупинитися біля жіночої лікарні Ліверпуля.

"Водій помітив якийсь прилад, що світиться, прикріплений до одягу пасажира, і що той з ним порався, щось у нього не виходило", — пише Daily Mail, посилаючись на свої джерела.

Поліція висловлює припущення, що спрацював детонатор, а не основний заряд.

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Дніпрі виникла пожежа, під час якої загинули двоє людей. Місцева влада розповіла, що вибух стався у квартирі на другому поверсі будинку на вул. Абхазькій.