Ильназа Галявиева, убившего 9 человек в казанской школе, признали вменямым

Теперь, после определения вменяемости казанского стрелка, его привлекут к уголовной ответственности.

Казанского "колумбайнера" Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в одной из местных школ, в результате которой погибло 9 человек, признали вменяемым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Психолого-психиатрическую экспертизу проводили в больнице №6 Санкт-Петербурга. Согласно заключения экспертов, Галявиев вполне осознавал свои действия, когда готовился к нападению и во время совершения преступления, несмотря на то, что на допросах он называл себя "богом" и человеком, в котором "начал пробуждаться монстр".

После того, как Галявиева признали вменяемым, он написал отказ от своего адвоката Владимира Богдана, который в свою очередь заявил, что теперь, учитывая результаты экспертизы, обвиняемый будет привлечен к уголовной ответственности.

Богдан также сообщил, что после подписания отказа Галявиев буде обеспечен адвокатом по назначению. Однако юрист предполагает, что отказ был подписан под давлением следствия, поэтому он намерен обжаловать действия следствия в суде.

Напомним, что 11 мая в столице Татарстана 19-летний Ильназ Галявиев, который называл себя "богом", устроил бойню в одной из местных школ. От его рук погибли 7 подростков и 2 сотрудника учебного заведения.

После первой психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили в московском центре судебной психиатрии им. В. П. Сербского, Галявиева был признан невменяемым.