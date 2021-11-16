Ільназа Галявієва, який убив 9 осіб у казанській школі, визнали осудним

Тепер, після визначення осудності казанського стрільця, його притягнуть до кримінальної відповідальності.

Казанського "колумбайнера" Ільназа Галявієва, котрий вчинив стрілянину в одній із місцевих шкіл, внаслідок якої загинуло 9 осіб, визнали осудним. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Психолого-психіатричну експертизу проводили у лікарні №6 Санкт-Петербурга. Згідно з висновками експертів, Галявієв цілком усвідомлював свої дії, коли готувався до нападу і під час скоєння злочину, незважаючи на те, що на допитах він називав себе "богом" і людиною, в якій "почав прокидатися монстр".

Після того, як Галявієва визнали осудним, він написав відмову від свого адвоката Володимира Богдана, який зі свого боку заявив, що тепер, враховуючи результати експертизи, обвинуваченого буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Богдан також повідомив, що після підписання відмови Галявієва буде забезпечено адвокатом за призначенням. Проте юрист припускає, що відмова була підписана під тиском слідства, тому він має намір оскаржити дії слідства у суді.

Нагадаємо, що 11 травня у столиці Татарстану 19-річний Ільназ Галявієв, який називав себе "богом", влаштував бійню в одній із місцевих шкіл. Від його рук загинули 7 підлітків і 2 співробітники навчального закладу.

Після першої психолого-психіатричної експертизи, яку проводили у московському центрі судової психіатрії ім. В. П. Сербського, Галявієв був визнаний неосудним.