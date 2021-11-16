"Пропавший" Ким Чен Ын появился на публике в "нацистском" кожаном тренче в ретро-стиле (фото)

Лидер КНДР посетил строящийся город Самджион. Точную дату визита не называют, но известно, что это первое появление руководителя страны на публике за последние 35 дней.

Ким Чен Ын впервые появился на публике, спустя больше месяца. Столь длительное отсутствие сопровождалось слухами о том, что северокорейскому лидеру нездоровится. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail в статье под названием "Smiling Kim Jong Un dons Nazi throwback leather trench coat" ("Улыбайющийся Ким Чен Ын носит нацистский кожаный тренч")

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Лидер Северной Кореи приехал с визитом в строящийся город Самджион (провинция Ранган).

На нем было пальто с широкими лацканами, которое напоминает верхнюю одежду руководителей Третьего рейха, и, среди прочих, Йозефа Геббельса и Генриха Гиммлера.

[ + – ] Адольф Гитлер, фото 40-х годов

Подобную одежду предпочитало и партруководство Советского Союза и, в частности, Иосиф Сталин.

Судя по всему, 37-летний Ким Чен Ын, пребывал в хорошем настроении, хотя страна переживает нелегкий период в своей истории, на сложности, сопряженные с пандемией, накладываются еще и экономические санкции со стороны Запада.

Состояние здоровья лидера Северной Кореи окружает множество слухов, с тех пор, как весной он исчез из поля зрения общественности на три недели.

На новых фото его лицо выражает оптимизм, он улыбается камерам, а журналисты записывают за ним.

Во время визита в новый северокорейский город он похвалил рабочих, добавив, что Самджион станет примером для новых сельских районов страны. Этот город расположен недалеко от горы Пэкту, которая считается священной.

Якобы отсюда идут корни семьи основателей государства Северная Корея.

Ким Ир Сен, дедушка Ким Чен Ына, который, согласно официальному северокорейскому нарративу, спас Корейский полуостров от японских захватчиков. Его партизанские базы находились на склонах горы Пэкту до конца Второй мировой.

Издание KCNA сообщает, что во время недавнего визита лидера страны он проверял, как проходят работы во время окончательного этапа строительства, которое, согласно плану, должно завершиться к концу текущего года.

О дате визита не сообщается, но известно, что это первое сообщение о появлении руководителя страны за 35 дней, с тех пор как 11 октября он побывал на выставке оружия. Это самое длительное отсутствие Кима начиная с 2014 года.

Ранее Фокус сообщал, что в голодающей КНДР выпустили пропагандистский ролик о вреде ожирения. То, что над страной нависла угроза массового голода, признает даже лидер страны, несмотря на всю государственную пропаганду. Он распорядился выдать жителям рис из армейских запасов.