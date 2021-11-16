"Зниклий" Кім Чен Ин з'явився на публіці в "нацистському" шкіряному тренчі в ретро-стилі (фото)

Лідер КНДР відвідав місто Самджийон, що будується. Точної дати візиту не називають, але відомо, що це перша поява керівника країни на публіці за останні 35 днів.

Кім Чен Ин уперше з'явився на публіці через більш ніж місяць. Така тривала відсутність супроводжувалася чутками про те, що північнокорейський лідер нездужає. Про це повідомляє таблоїд The Daily Mail.

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Лідер Північної Кореї приїхав із візитом у місто Самджийон (провінція Ранган).

На ньому було пальто з широкими лацканами, яке нагадує верхній одяг керівників Третього рейху, та, серед інших, Йозефа Геббельса та Генріха Гіммлера.

[ + – ] Адольф Гітлер, фото 40-х років

Подібному одягу віддавало перевагу й керівництво Радянського Союзу і, зокрема, Йосип Сталін.

Зважаючи на все, 37-річний Кім Чен Ин перебував у гарному настрої, хоча країна переживає нелегкий період у своїй історії, на складнощі, пов'язані з пандемією, накладаються ще й економічні санкції з боку Заходу.

Стан здоров'я лідера Північної Кореї оточує безліч чуток із тих пір, як навесні він зник із поля зору громадськості на три тижні.

На нових фото його обличчя виражає оптимізм, він усміхається до камер, а журналісти записують за ним.

Під час візиту до нового північнокорейського міста він похвалив робітників, додавши, що Самджийон стане прикладом для нових сільських районів країни. Це місто розташоване неподалік гори Пекту, яка вважається священною.

Нібито звідси йде коріння сім'ї засновників держави Північна Корея.

Кім Ір Сен, дідусь Кім Чен Ина, який, згідно з офіційним північнокорейським наративом, урятував Корейський півострів від японських загарбників. Його партизанські бази перебували на схилах гори Пекту до кінця Другої світової.

Видання KCNA повідомляє, що під час недавнього візиту лідера країни він перевіряв, як відбуваються роботи під час остаточного етапу будівництва, яке, згідно з планом, має завершитись до кінця поточного року.

Про дату візиту не повідомляється, але відомо, що це перше повідомлення про появу керівника країни за 35 днів, відколи 11 жовтня він побував на виставці зброї. Це найдовша відсутність Кіма, починаючи з 2014 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в КНДР, що голодує, випустили пропагандистський ролик про шкоду ожиріння. Те, що над країною нависла загроза масового голоду, визнає навіть лідер країни, попри всю державну пропаганду. Він розпорядився видати мешканцям рис із армійських запасів.