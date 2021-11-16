Байден намерен объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине, — СМИ

По информации журналистов, решение может бить принято к концу ноября. Несмотря на объявление бойкота, американские спортсмены все-таки возьмут участие в соревнованиях.

Администрация американского президента в скором времени должна объявить, что никто из официальных лиц США, в т.ч. и президент Джо Байден, не поедут в Пекин на Зимние Олимпийские игры 2022. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на "источники, знакомые с планами Белого Дома".

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Такой дипломатический бойкот США станет ответом на нарушения прав человека, которые допускает китайское руководство в стране.

Вместе с тем Олимпийский комитет США не отказывается от участия в Играх — американские спортсмены все же поедут на пекинскую Олимпиаду.

Источники The Washington Post в администрации президента утверждают, что такое решение формально еще не принято, но все же президент получил официальную рекомендацию, и ожидается, что к концу ноября он утвердит это решение.

Ранее сообщалось, что появление такой рекомендации не было приурочено ко времени проведения онлайн-встречей между Байденом и Си Цзиньпином. Высказывались предположения о том, что, возможно, генсек Коммунистической партии Китая лично пригласит Байдена на Олимпиаду. Однако время трехчасовой встречи лидеры двух стран этот вопрос вообще не затронули.

Байден выразил обеспокоенность тем, что китайское правительство притесняет уйгуров в Синьцзяне, жителей Тибета и Гонконга.

Официально представители США не делают заявлений о каком-либо бойкоте Олимпиады — будь то полный бойкот олимпийской делегации, на чем настаивают правозащитники, или же отказ от посещения Пекина официальными лицами.

Отмечается, что администрация президента США сообщит своим партнерам из других стран, но предложит самим выбирать, следовать ли их примеру.

В мае Нэнси Пелоси спикер Палаты представителей призвала Соединенные Штаты к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, по ее идее, бойкот не должен распространяться на участие в Олимпиаде американских спортсменов.

Пелоси заявляет у официальных лиц США нет никакого морального права рассуждать о правах человека где-либо в мире, пока они не обратят внимание на то, что китайское правительство устраивает геноцид на своей территории.

В свою очередь, китайский МИД обвинил Пелоси во "лжи и дезинформации", якобы она "использует т.н. проблему прав человека как повод, чтобы оклеветать и заклеймить КНР".

Ранее Фокус сообщал, что американские конгрессмены предложили Байдену оказать военную поддержку Украине. Из-за увеличения военного контингента РФ вблизи украинских границ, официальные лица США считают необходимым поднять вопрос о военном присутствии США в регионе Черного моря.