Байден має намір оголосити дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, рішення може бути прийняте до кінця листопада. Попри оголошення бойкоту, американські спортсмени таки візьмуть участь у змаганнях.

Адміністрація американського президента незабаром має оголосити, що ніхто з офіційних осіб США, зокрема і президент Джо Байден не поїдуть до Пекіна на Зимові Олімпійські ігри 2022. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на "джерела, знайомі з планами Білого Дому".

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Такий дипломатичний бойкот США стане відповіддю на порушення прав людини, яких допускає китайське керівництво в країні.

Водночас Олімпійський комітет США не відмовляється від участі в Іграх — американські спортсмени все ж таки поїдуть на пекінську Олімпіаду.

Джерела The Washington Post в адміністрації президента стверджують, що таке рішення формально ще не прийняте, але все ж таки президент отримав офіційну рекомендацію, і очікується, що до кінця листопада він затвердить це рішення.

Раніше повідомлялося, що поява такої рекомендації не була приурочена до проведення онлайн-зустрічей між Байденом і Сі Цзіньпіном. Висловлювалися припущення, що, можливо, генсек Комуністичної партії Китаю особисто запросить Байдена на Олімпіаду. Однак, за час тригодинної зустрічі лідери двох країн цього питання взагалі не торкнулися.

Байден висловив стурбованість тим, що китайський уряд утискує уйгурів у Сіньцзяні, мешканців Тибету та Гонконгу.

Офіційно представники США не роблять заяв про якийсь бойкот Олімпіаді — чи то повний бойкот олімпійської делегації, на чому наполягають правозахисники, чи відмову від відвідування Пекіна офіційними особами.

Зазначається, що адміністрація президента США повідомить своїх партнерів з інших країн, але запропонує самим обирати, чи наслідувати їхній приклад.

У травні Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, закликала Сполучені Штати до дипломатичного бойкоту пекінської Олімпіади на знак протесту проти порушень прав людини в Китаї, на її думку, бойкот не повинен поширюватися на участь в Олімпіаді американських спортсменів.

Пелосі заявляє, що в офіційних осіб США немає жодного морального права розмірковувати про права людини десь у світі, поки вони не звернуть увагу на те, що китайський уряд влаштовує геноцид на своїй території.

У свою чергу, китайське МЗС звинуватило Пелосі в "брехні та дезінформації", нібито вона "використовує так звану проблему прав людини як привід, щоб обмовити і затаврувати КНР".

Раніше Фокус повідомляв, що американські конгресмени запропонували Байдену надати військову підтримку Україні. Через збільшення військового контингенту РФ поблизу українських кордонів, офіційні особи США вважають за необхідне порушити питання про військову присутність США в регіоні Чорного моря.